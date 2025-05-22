السفير الايراني: امن المنطقة رهن بالتنمية الاقتصادية والتعامل الجماهيري

واكد عنايتي اليوم الخميس امام الملتقى الدبلوماسي المناطقية في شيراز انه اضافة الى العلاقات السياسية لا بد من وجود تواصل جماهيري في مختلف الميادين الاقتصادية والسياحة والتجارة.

واوضح ان من مهمة وزارة الخارجية ان تسهم في توفير الارضية لرجال الاعمال والمؤسسات و الاجهزة الشعبية للاضطلاع بدورهم في توطيد العلاقات الاقليمية والدولية.

وقال السفير الايراني لدى الرياض في جانب اخر ان النظرة الامنية تتغير من التوجه الجيوسياسي الى ارساء التنمية. وهذا التغير في الرؤية قد يأخذ وقتا، لكننا نشاهده بوضوح لدى دول منطقة الخليج الفارسي، وهذا التحول وفر فرصة مهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع عنايتي ان ايران والعراق يقعان في شمال الخليج الفارسي وفي جنوبه هناك 6 دول، وهذه الدول الثماني بوسعها التوصل الى مجموعة واحدة لتنمية التعاون الاقتصادي.

واشار الى اهمية الممرات والموقع الاستراتيجي لايران قائلا ان ممر ايران، يشكل الميزة المثلى للجمهورية الاسلامية، ان بوسعنا الاستفادة من هذه الفرصة والتحول الى طريق اقتصادي عام لبلدان المنطقة التي تفكر اليوم بالتنمية.