ايران جاهزة للتعاون مع لبنان في المجال الصحي

واكد ظفرقندي في اللقاء ان لبنان هو بلد صديق وشقيق لايران التي هي مستعدة للتعاون معه في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحة.

واشار الى تقدم ايران في مجال انتاج الادوية والمستلزمات الطبية داعيا المسؤولين في مجال الادوية بلبنان لزيارة ايران والتعرف على طاقات ايران في انتاج الادوية واقامة تعاون وثيق في هذا المجال.

اما وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين فقد قال ان ايران ولبنان تربطهما علاقات تاريخية مبديا استعداد بيروت للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

واشار الى حادث تفجيرات البيجر في لبنان والذي خلف 5 الاف جريح معربا عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعدتها في معالجة عدة مئات من هؤلاء الجرحى اللبنانيين.