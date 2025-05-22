٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٥ م
رمز الخبر: 85840708
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journalistکاظم شماعییان

ايران جاهزة للتعاون مع لبنان في المجال الصحي

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٥ م
رمز الخبر: 85840708
ايران جاهزة للتعاون مع لبنان في المجال الصحي

طهران/ 22 ايار/مايو/ارنا – التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي، نظيره اللبناني على هامش منتدى الصحة العالمي في جنيف ليؤكد استعداد ايران لتوسيع التعاون مع لبنان في المجال الصحي.

واكد ظفرقندي في اللقاء ان لبنان هو بلد صديق وشقيق لايران التي هي مستعدة للتعاون معه في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحة.

واشار الى تقدم ايران في مجال انتاج الادوية والمستلزمات الطبية داعيا المسؤولين في مجال الادوية بلبنان لزيارة ايران والتعرف على طاقات ايران في انتاج الادوية واقامة تعاون وثيق في هذا المجال.

اما وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين فقد قال ان ايران ولبنان تربطهما علاقات تاريخية مبديا استعداد بيروت للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

واشار الى حادث تفجيرات البيجر في لبنان والذي خلف 5 الاف جريح معربا عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعدتها في معالجة عدة مئات من هؤلاء الجرحى اللبنانيين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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