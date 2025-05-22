عراقجي: ايران لن تتردد في الرد بحزم على اي هجوم محتمل

وكتب عراقجي على حسابه في منصة "اكس": ان التهديدات التي يطلقها الكيان الاسرائيلي المارق ليست بجديدة. لكن التقارير الاخيرة نقلا عن السلطات الامريكية والتي اماطت اللثام عن خطط اسرائيلية لمهاجمة ايران ومنشآتها النووية، تنطوي على تحذير ويجب التنديد بها فورا و بصورة جادة من جانب مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف انه طالب في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات احترازية مؤثرة ازاء استمرار هذه التهديدات الاسرائيلية، التهديدات التي ان لم يتم ايلاء الاهتمام بها، ستجعل الجمهورية الاسلامية الايرانية مضطرة لاتخاذ التدابير الخاصة للدفاع عن منشآتها وموادها النووية.

واكد عراقجي: رسالتي تنطوي على تحذير جاد واستباقي. ان طبيعة ومحتوى ونطاق اجراءاتنا المحتملة ستكون متناسبة ومتناظرة مع نسبة وكيفية الاجراءات الاحترازية التي تعتمدها المنظمات الدولية ذات الصلة في اطار واجباتها والتزاماتها القانونية. وبديهي ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني المطلوب – والذي يسعى يائسا لتحديد خيارات للولايات المتحدة- لن يتوانى عن القيام باي محاولة لارباك المسار الدبلوماسي وحرف الراي العام عن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.