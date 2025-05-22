تدشين ثلاث منظومات مسيرات جديدة في القوات البرية للجيش

واضاف العميد نعمتي خلال زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة لمقر عمليات الفرقة 88 واللواء 188 مدرع للقوات البرية في زاهدان (جنوب شرق) ان تم ضم منظومة "هما" للطيران العمودي و منظومة الطيران العمودي للرصد ومنظومة كواد FPV شاهين1 للتدمير الى التشيكل القتالي للقوات البرية للجيش.

واكد العميد نعمتي ريادة القوات البرية في مجال المعارك الحديثة المستقبلية قائلا ان القوات البرية للجيش وفي ظل ادراك متطلبات ساحة القتال المستقبلي الحديث، دخلت مجال الاستثمار في أحدث التكنولوجيات والانجازات العسكرية والدفاعية بما فيها الطائرات المسيرة الصغيرة والطائرات المسيرة والتجهيزات بلا راكب والافادة من الذكاء الاصطناعي.

وتابع انه في ضوء هذه الاستثمارات والتخطيط والاستمرار في البحوث والترويج والتطوير في هكذا مجالات، باتت القوات البرية للجيش اليوم قوة رائدة ومتقدمة في استخدام الطاقات القدرات والانجازات الدفاعية والعسكرية على مستوى القوات المسلحة للبلاد.

واكد ان جميع هذه الانجازات هي محلية المنشأ بالكامل وصنعت تعويلا على قدرات الصناعيين الداخليين.