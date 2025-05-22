عراقجي يؤكد ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة لحماية المنشآت والمواد النووية

وحذر عراقجي في الرسالة من مغبة اي مغامرات يُقدم عليها الكيان الصهيوني وكون الادارة الامريكية شريكة في المسؤولية الحقوقية فيها قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ووفقا للقانون الدولي، ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع والحفاظ على مواطنيها ومصالحها ومنشآتها ازاء اي اجراء ارهابي او تخريبي.

واكد ان ايران وكالسابق تحذر بقوة من اي مغامرة للكيان الاسرائيلي الصهيوني وسترد بحزم على اي تهديد او عمل مخالف يقوم به هذا الكيان.

واشار وزير الخارجية في رسالته الى التهديدات المتكررة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي الصهيوني لمهاجمة المنشآت النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا ان المعلومات الجديدة تفيد ان هذا الكيان يستعد لمهاجمة المنشآت والبنى التحتية والمواقع النووية الايرانية.

واكد ان البرنامج النووي السلمي الايرانية يخضع لاشراف واسع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان ايا من تقارير الوكالة لا تشير الى انحرافه وقد ثبتت طبيعته السلمية.

وتابع عراقجي في رسالته ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ووفقا للقانون الدولي ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومنشآتها ازاء اي اجراء ارهابي او عمل تخريبي.

ودعا وزير الخارجية في ختام رسالته الى اعتماد هذه الرسالة كوثيقة رسمية لدى مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.