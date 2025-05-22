محافظ طهران يلتقي وفد اقليم كردستان العراق

وقال محافظ طهران اننا جاهزون لوضع طاقات وامكانات محافظة طهران بتصرف اقليم كردستان العراق.

واوضح ان طهران تحوز على اكثر من ثلث الانتاج الداخلي للبلاد وتملك طاقات جيدة في القطاع الصناعي لتوسيع علاقاتها مع كردستان العراق.

واكد ان لدينا امكانية تصدير المنتجات المختلفة الى كردستان العراق فضلا عن ان غرفة تجارة طهران هي اكبر غرف التجارة في ايران.

وتابع ان السياحة الصحية تشكل احد المجالات التي تمكن طهران من تقديم الخدمات باعلى المستويات مشيرا الى ان اكبر المراكز العلاجية التخصصية بالمنطقة والاطباء البارزين موجودون في محافظة طهران ويمكن وضع هذه الخدمات بتصرف اقليم كردستان العراق.

واكد محافظ طهران ان محافظته تتمتع بمستوى جيد في الزراعة وزراعة البيوت الدفيئة.

واكد وجود الجامعات الدولية الايرانية المهمة في طهران ما يسهم في توسيع الانشطة العلمية والجامعية.

وتابع ان محافظة طهران بوصفها قطبا اقتصاديا وصناعيا وعلميا وعلاجيا مستعدة لنقل خبراتها الى اقليم كردستان العراق.

من جانبهم اكد محافظو اقليم كردستان العراق على اهمية توسيع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية واعتبروا اللقاء خطوة مهمة على طريق توطيد التعاون.