وزير الخارجية يؤكد دور وزارته في العلاقات الاقتصادية الخارجية

وحضر الاجتماع سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كل من العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والامارات والكويت. وقدم بعضهم شرحا عن آخر المستجدات الاقليمية والعلاقات الثنائية بين ايران والدول المذكورة والبرامج المدرجة على جدول الاعمال للمضي قدما بالعلاقات.

اما وزير الخارجية فقد شرح في اللقاء بعض القضايا الجارية المتعلقة بالسياسة والعلاقات الخارجية خاصة فيما يتعلق بالجيران وشدد على اهمية متابعة البرنامج الدبلوماسي المناطقي بوصفه احد المحاور الرئيسية التي تطرق اليها خلال نيله ثقة مجلس الشورى الاسلامي.

ودعا السفراء الايرانيين الى العمل على تذليل العقبات التي تعترض توسيع العلاقات مع دول منطقة الخليج الفارسي مؤكد دور وزارة الخارجية في تنظيم وتسهيل العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد.