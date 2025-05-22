محافظ اربيل يدعو لتوسيع العلاقات مع محافظة طهران

واعرب خوشناور لدى لقائه اليوم الخميس محافظ طهران عن امله بان يسهم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين محافظتي اربيل وطهران في توسيع العلاقات على كافة المستويات.

واكد دعم اقليم كردستان العراق لتوسيع التعاون مع طهران.

واكد ان توقيع مذكرة التفاهم المذكرة حديثا ادخل العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.

واضاف ان هذه المرة الاولى التي يتم فيها توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين محافظتي طهران و اربيل مشيرا الى ان لقاءات عديدة عقدت في الايام الماضية بين محافظي اقليم كردستان العراق ومسؤولين ايرانيين لا سيما المحافظات الحدودية تمخضت عن نتائج ايجابية جدا.

واشار الى لقائه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وقال ان الرئيس بزشكيان ابدى دعمه الكامل لتوسيع العلاقات بين الطرفين وهذا مؤشر على جدية الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعميق العلاقات مع اقليم كردستان العراق.

واكد ان حكومة اقليم كردستان بمن فيهم رئيس الوزراء ونائبه يدعمون هذا المسار بشكل كامل ويشددون على اهمية تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.