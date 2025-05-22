لبنان: الاحتلال يقصف مبنى في تول ويشن سلسلة غارات على الجنوب والبقاع

وكان طيران الاحتلال قد نفّذ ضربة "تحذيرية" في تول، بعدما هدّد المتحدث باسم "الجيش" بقصف المبنى في المنطقة.

كذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المحمودية وبرغز ومرتفعات إقليم التفاح، بالإضافة إلى مرتفعات الريحان، بحسب ما نقلت مراسلة الميادين.

أيضاً، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارتين على المنطقة الواقعة بين تولين والصوانة، فيما أغار أيضاً على وادي العزية في الجنوب.

وفي وقتٍ لاحق، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات الجبور، وعلى منطقة القاطراني، كما شنّ غارةً على أطراف بلدة شمع في قضاء صور، جنوبي البلاد.

أمّا في البقاع، فنقل مراسل الميادين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي جرود بلدة بوادي غربي قضاء بعلبك، من دون تسجيل إصابات.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يستمر في انتهاكاته واعتداءاته في قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتقى شهيد، بعد أن استهدفته مُسيّرة إسرائيلية أمام منزله في بلدة رب ثلاثين، جنوبي لبنان.

كما أُصيب راعي ماشية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الوزاني الجنوبية، بحسب ما أفادت مراسلة الميادين.

وفجر اليوم، استهدفت مُسيّرة للاحتلال، عدداً من الغرف الجاهزة في محيبيب الجنوبية.

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