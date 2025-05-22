عراقجي يهنئ لافروف بحصوله على ارفع وسام روسي

وكتب عراقجي في رسالته الخميس، مهنئا سيرغي لافروف، وزير خارجية الاتحاد الروسي، وزملاءه في الوزارة لحصوله على وسام القديس أندراوس – أرفع وسام رسمي في روسيا".

واعتبر منح هذا الوسام من قبل الرئيس الروسي دليل على ثقته بالوزير لافروف وجهوده الفعالة والقيمة في الظروف المعقدة التي يعيشها العالم اليوم وأيضاً في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا".

وتمنى وزير الخارجية الايراني لنظيره الروسي دوام النجاح والتوفيق.

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلد وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام "القديس أندراوس" أرفع أوسمة روسيا، "تقديرا له على خدماته الجليلة للوطن وإسهامه في صياغة السياسة الخارجية للبلاد".

وأصدر الرئيس بوتين في 21 اذار/مارس الماضي مرسومه بتكريم لافروف بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الخامس والسبعين وقلده إياه اليوم، في حفل مهيب بالكرملين شهد تكريم ثلة من المبدعين والمتميزين في خدمة روسيا ومصالحها.

ويعد وسام "القديس أندراوس" أرفع وسام في روسيا، ويمنح على الإنجازات الاستثنائية في خدمة الدولة على مختلف الأصعدة.

انتهى ** 2342