وزير الصحة الايراني يؤكد على ضرورة مساعدة كافة الدول لاهل غزة

وفي اللقاء أشاد ظفرقندي بالخطابات الإنسانية للدكتورة حنان بلخي في اجتماع وزراء خارجية شرق المتوسط ​​بشأن الشعب الفلسطيني في غزة وشعب لبنان، وقال: يجب على جميع الدول أن تعمل على مساعدة اهل غزة وحل مشاكلهم.

وفي إشارة إلى استقبال وتقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجمهورية الاسلامية الايرانية لأكثر من 500 شخص أصيبوا في حادثة تفجيرات اجهزة النداء (البايجر) في لبنان، قال: "أجرينا ألفي عملية جراحية لهؤلاء المصابين".

وأوضح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أنه في مجال الصحة العامة، يتمتع نحو 98 في المائة من الشعب الإيراني بالرعاية الصحية الأولية، مضيفاً: "خلال العشرين عاماً الماضية، تم القضاء على شلل الأطفال والعديد من الأمراض المعدية والسارية والسيطرة عليها في بلدنا".

وأكد ظفرقندي: "نركز حاليًا في إيران على توسيع برنامج طب الأسرة ونظام الإحالة، ومن ذلك بالطبع إجراءات مثل "الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير" التي طبقناها للحد من وفيات حوادث المرور. كما اتخذنا خطوات لتدريب مديري النظام الصحي.

من جانبها اعتبرت حنان بلخي، مديرة اقليم شرق المتوسط ​​بمنظمة الصحة العالمية، إيران أيضاً دولة رائدة في تنفيذ البرامج الصحية وقالت: خلال رحلتي إلى أصفهان وطهران، رأيت برامج صحية متقدمة للغاية، ونحن نعلم أن إيران لديها الكثير من المواهب والخبرة في مجال الصحة".

وأضافت: "يعد برنامج الرعاية الصحية الأولية أحد البرامج الناجحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي، كما حقق نظام مراقبة الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الإيرانية نجاحاً كبيراً، حيث تمكنت إيران من تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المحلية".

واوضحت بلخي أن إيران قادرة على توفير الأدوية واللقاحات لدول المنطقة من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وقالت، أنه نظرا لانتشار شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان، فإن إيران قادرة على لعب دور فعال في السيطرة على شلل الأطفال بمساعدة المكتب الإقليمي.

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