التعاون بين إيران وأذربيجان ضروري لحماية بحر قزوين ونهر أرس

وفي هذا اللقاء الذي جرى الخميس، اعتبرت أنصاري، التي وصلت إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للمشاركة في القمة البيئية الدولية الحادية عشرة ، التعاون بين البلدين في حماية بيئة بحر قزوين ونهر أرس بأنه ضروري وأساسي.

وفي اللقاء الذي عقد بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي وأعضاء الوفدين من الجانبين، أكدت رئيسة منظمة حماية البيئة على التعاون المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان والدول الساحلية الأخرى في مكافحة انخفاض منسوب مياه بحر قزوين والحفاظ على تنوعه البيولوجي.

من جانبه ، أعرب الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني للشؤون البيئية باباييف عن ارتياحه للتطور الشامل للتعاون بين البلدين وأعلن استعداد جمهورية أذربيجان للتعاون الكامل مع ايران بشأن القضايا البيئية في بحر قزوين على أساس اتفاقية طهران.

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