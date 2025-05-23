إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال البيئة

ووصفت رئيس منظمة حماية البيئة، في الاجتماع الذي جرى الخميس، على هامش قمة نيفسكي الدولية للبيئة في سانت بطرسبرغ في روسيا، توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بأنه بداية حقبة جديدة في العلاقات الإيرانية الروسية وأعربت عن أملها في تنفيذ الاتفاقيات البيئية للمعاهدة.

واعتبرت بحر قزوين قضية مشتركة في التعاون البيئي بين البلدين، واعربت عن القلق إزاء المخاطر البيئية لهذا البحر، داعية إلى التعاون بين البلدين في مكافحة انخفاض منسوب المياه في بحر قزوين والحفاظ على تنوعه البيولوجي.

وأكدت أنصاري أن دور برلماني البلدين في حماية البيئة مهم للغاية واعتبرت تبادل الخبرات بين المؤسسات التشريعية في إيران وروسيا في مجال البيئة أمرا ضروريا.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي أن هناك إرادة جادة لدى السلطتين البرلمانيتين في روسيا (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد) لتطوير التعاون مع إيران، وأعلن استعداد مجلس الاتحاد الروسي للتعاون البيئي مع إيران.

وفي بداية اللقاء قدم كاساتشوف تعازيه للحكومة والشعب الإيراني في حادث ميناء الشهيد رجائي، وقال: إن روسيا، إدراكاً منها لأهمية العلاقات مع إيران، أرسلت ثلاث طائرات مزودة بمعدات إطفاء كاملة إلى مكان الحادث كدليل على المساعدة والدعم للحكومة والشعب الإيراني.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور سفير ايران لدى روسيا كاظم جلالي، أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، وقال إن مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الإيرانية في مجلس الاتحاد هي واحدة من أهم مجموعات الصداقة البرلمانية وأكثرها نشاطا، مما يعكس أهمية العلاقات مع إيران في البرلمان الروسي.

ويعد مجلس الاتحاد الروسي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر نيفسكي.

انتهى ** 2342