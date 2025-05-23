غارات صهيونية ليلاً على مناطق مختلفة من جنوب لبنان

كما اعتدت الطائرات الصهيونية على بلدتي شمع وعيترون مستهدفةً غرف جاهزة، بحسب ما أفادت مراسلة الميادين.

وفي مواصلة لسلسلة اعتداءاتها المسائية على جنوب لبنان، أغارت الطائرات الصهيونية على وادي حسن.

كما أشارت مصادر محلية إلى استهداف العدو الصهيوني لوادي العزية في الجنوب مرتين متتاليتين.

وفي منطقة إقليم التفاح، في الجنوب، أغارت طائرات الاحتلال على مرتفعات الريحان، والجبور، ومنطقة القطراني، والمحمودية وبرغز.

وبعد أقل من ساعة على استهدافها منطقة سكنية في بلدة تول الجنوبية، شنت الطائرات الحربية الصهيونية غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي تولين والصوانة في الجنوب، وجرود بلدة بوداي في البقاع اللبناني.

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