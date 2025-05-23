٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ ص
رمز الخبر: 85841030
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٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

غارات صهيونية ليلاً على مناطق مختلفة من جنوب لبنان

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ ص
رمز الخبر: 85841030
غارات صهيونية ليلاً على مناطق مختلفة من جنوب لبنان

بيروت / 23 ايار/مايو/ارنا- أفادت مصادر إعلامية لبنانية باستهداف الطيران الحربي الصهيوني بلدة دير انطار في جنوب لبنان. 

كما اعتدت الطائرات الصهيونية على بلدتي شمع وعيترون مستهدفةً غرف جاهزة، بحسب ما أفادت مراسلة الميادين.

وفي مواصلة لسلسلة اعتداءاتها المسائية على جنوب لبنان، أغارت الطائرات الصهيونية على وادي حسن.

كما أشارت مصادر محلية إلى استهداف العدو الصهيوني لوادي العزية في الجنوب مرتين متتاليتين.

وفي منطقة إقليم التفاح، في الجنوب، أغارت طائرات الاحتلال على مرتفعات الريحان، والجبور، ومنطقة القطراني، والمحمودية وبرغز.

وبعد أقل من ساعة على استهدافها منطقة سكنية في بلدة تول الجنوبية، شنت الطائرات الحربية الصهيونية غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي تولين والصوانة في الجنوب، وجرود بلدة بوداي في البقاع اللبناني.

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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