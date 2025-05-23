عراقجي يتوجه إلى العاصمة الإيطالية

وأفاد مراسل وكالة إرنا بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط ومرة ​​في روما) مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بشكل غير مباشر وعن طريق وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وغادر وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، صباح اليوم (الجمعة)، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لاجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في الواحدة ظهرا في روما، بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران.

إن المطلب الرئيسي لإيران في هذه المحادثات هو رفع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية بشكل فعال. وتعتبر إيران أيضًا تخصيب اليورانيوم حقها كطرف مسؤول في معاهدة منع الانتشار النووي، وتؤكد على الحفاظ على دورة الوقود.

إنتهى **