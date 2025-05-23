الخارجية الإيرانية تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة عشية المفاوضات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي أُعلنت عشية الجولة الخامسة من المفاوضات تشكّل علامة واضحة على عدم جدية هذا البلد في انتهاج المسار الدبلوماسي.

مشير إلى أن وزير الخارجية "ماركو روبيو" حقق من خلال توسيع العقوبات الأميركية لتشمل قطاع البناء، رقماً قياسياً جديداً في التاريخ الطويل من العداء الأميركي والإجراءات القسرية غير القانونیة ضد الشعب الإيراني. هذا العمل شرير وغير شرعي وغير إنساني.

وقال:إن العقوبات المتعددة المستويات التي تفرضها أميركا ليس لها هدف آخر سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية وبالتالي فهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

واضاف: إن استمرار العقوبات الأميركية على إيران يؤكد الاعتقاد العميق لدى الشعب الإيراني بأن صناع السياسة الأميركية لن يتوقفوا لتخريب التنمية والتقدم في إيران.

وقال:مع عشية الجولة الخامسة من المفاوضات، يثير هذا الإجراء مزيداً من التساؤلات حول تصميم أميركا وجديتها في مواصلة الجهود الدبلوماسية

وتابع: إن شعبنا عازم على الصمود والثبات في وجه هذه الكراهية غير العقلانية.

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