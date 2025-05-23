عراقجي: الإصرار على تصفير التخصيب يعني عدم وجود اتفاق

وكتب وزير الخارجية علی حسابه بمنصة إكس قبل ساعة من مغادرته إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: سأغادر إلى روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

واختتم رئيس السلك الدبلوماسي رسالته القصيرة لفريق التفاوض الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لغرب آسيا، بالقول "لقد حان وقت اتخاذ القرار".

وفي وقت سابق، أعلن بقائي في تصريح له مساء الأربعاء إن إيران وافقت على اقتراح قدمته سلطنة عمان لإجراء جولة جديدة من المحادثات يوم الجمعة في روما عاصمة إيطاليا، بعد مشاورات عُمانية بهذا الشأن.

وأكد متحدث الخارجية الايرانية أن الوفد الإيراني المفاوض مصمم وثابت في السعي لضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا، بما في ذلك الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ومن ضمنها التخصيب، ورفع العقوبات الظالمة، ولن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا الصدد.

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