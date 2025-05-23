٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85841168
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المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يثمن خدمات إيران للاجئين

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85841168
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يثمن خدمات إيران للاجئين

طهران/ 23 ايار/مايو/ارنا- أشاد المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بالخدمات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف للاجئين.

والتقى وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني  "محمد رضا ظفرقندي" الذي سافر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر المفوضية على هامش الاجتماع.

 وأشاد "فیلیبو غراندي" في هذا اللقاء، بالخدمات الجليلة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجئين في مختلف مجالات الصحة والأمن والتعليم والتوظيف وأضاف: "هذه الخدمات القيمة التي تقدمها إيران، على الرغم من العقوبات وبعض المشاكل الاقتصادية، هي قيمة للغاية وتستحق الثناء".

                                                                          

وأكد وزير الصحة والتعليم الطبي خلال هذا اللقاء: أن حماية صحة اللاجئين مسؤولية دولية ولا ينبغي بطبيعة الحال أن تقتصر على الدولة المضيفة.

وأضاف ظفرقندي: ينبغي تصميم أساليب مالية وتشغيلية مناسبة وتعزيزها على الصعيد العالمي للدول التي تستضيف اللاجئين، وخاصة إيران.

وبحسب هذا التقرير، من المقرر أن يزور فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طهران في المستقبل القريب.

وعقدت الجمعية العامة السنوية الـ78 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" وشارك وفد رفيع المستوى من منظومة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمعية.

وفي هذا الاجتماع تم طرح القضايا الصحية ذات الأولوية في العالم على شكل وثائق ومراجعتها من قبل الأعضاء، وستعبر الدول الأعضاء في هذه المنظمة عن آرائها حول كل وثيقة.

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