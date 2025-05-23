رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: تعزيز التعاون الإقليمي يعد حلاً فعالاً لافشال العقوبات

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وفي ختام الاجتماع الأول للدبلوماسية الإقليمية الذي عقد في شيراز (جنوب إيران) بحضور محافظي المحافظات الجنوبية وممثلي الدول المجاورة قال إبراهيم عزيزي: "يجب اعتبار الدبلوماسية الاقتصادية محورا أساسيا في التفاعلات الإقليمية".

وتابع: "إن هذا النهج لا يتطلب التنسيق بين المؤسسات المحلية فحسب، بل يتطلب أيضا المشاركة الفعالة من جانب دول المنطقة".

وفي إشارة إلى الحضور الواسع للمحافظات الحدودية وسفراء دول الخليج الفارسي والعراق في هذا الاجتماع، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: "إن مثل هذه التفاعلات تظهر أن القدرة الإقليمية على خلق التكامل الاقتصادي ومواجهة الضغوط الخارجية تتشكل بشكل جدي".

وأشار إلى ضرورة عقد مناقشات متخصصة في مجالات مثل الاقتصاد المتقارب والذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار المشترك، مضيفاً: "هذه الإنجازات لا يمكن أن تحقق فوائد ملموسة لسكان المناطق الجنوبية والبلاد بأكملها إلا إذا تحولت إلى خطط تنفيذية ومتابعة مستمرة للاتفاقيات".

وأكد عزيزي: إن عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري دون تطبيق نتائجها لا يمكن أن يلبي الاحتياجات الحالية.

ودعا إلى إنشاء آليات مراقبة لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتها.

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