متحدث الخارجية الإيرانية: نحن عازمون على حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، كتب "إسماعيل بقائي" في رسالة على منصة إكس اليوم - الجمعة 20 يونيو - حول الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "دخلنا روما لمواصلة عملية المفاوضات التي بدأناها في مسقط في 12 أبريل 2025 . ندخل الجولة الخامسة من المفاوضات مع بقاء هدفنا والأطر الموضوعة لتحقيقه دون تغيير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة صمود وإصرار ومقاومة طويلة الأمد لشعب يفتخر بالإنجازات التي حققها من خلال صعوبات كبيرة ويتوقع من ممثليه اتخاذ خطوات حاسمة وثابتة لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في الواحدة ظهرا في روما، بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران.

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