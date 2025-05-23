٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85841315
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رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني: القمر الاصطناعي "ناهید 2" في قائمة الإطلاق

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٦ م
رمز الخبر: 85841315
رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني: القمر الاصطناعي "ناهید 2" في قائمة الإطلاق

طهران/ 23 ايار/مايو/ارنا-أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني أن قمر "ناهيد 2" أصبح في قائمة الإطلاق، مضيفا: قريبا سيكون قمر "بارس 2" أيضا في قائمة الإطلاق، كما بدأ بناء مجمع الأقمار الصناعية البحثية.

وقال "وحيد يزدانيان" في إعلانه عن هذا الخبر: لقد حددنا أقمار "البحث" بهدف اختبار أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية المختلفة. يتم إنتاج أكثر من 96 إلى 97 بالمائة من هذه الأنظمة الفرعية محليًا بالكامل وهو ما يتطلب الاختبار.

وأكد: يتم بناء الأقمار البحثية من واحد إلى أربعة بمشاركة القطاع الخاص والجامعات، كما حددنا أيضاً مشروع القمر البحثي الخامس.

یذکر،ان القمر الصناعي "ناهید 2" قمر اصطناعي إيراني تم الكشف عن نموذجه النوعي في عام 2021 في اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء وتم إطلاق نموذج رحلته.

ويبلغ عمر القمر الصناعي عامين، ويزن 120 كيلوغراماً، ومن المقرر وضعه في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر.

انتهی**1426

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