خطيب جمعة طهران: جريمة الكيان الصهيوني في غزة هي الإبادة الجماعية

وأشار حجة الاسلام کاظم صديقي، من منبر الجمعة في جامعة طهران اليوم إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي إلى الإمارات وقطر والسعودية، مضيفاً: تمت مناقشة جميع القضايا خلال هذه الزيارة، ولكن لم يتم ذكر كلمة واحدة عن الشعبين المظلومين والأبرياء في غزة وفلسطين وقادة الدول العربية في المنطقة يكتفون بمشاهدة هذه القضايا ويعتقدون أن العالم غير مسؤول.

وأضاف: "اليوم، عندما يثير الاستکبار ادعاءً كاذباً بشأن النشاط النووي السلمي لإيران باعتباره حقاً لا جدال فيه، فإنها تواجه بالرد الحازم والواضح من قائد الثورة بأن "هذا خطأ كبير".

نتانیاهو يمتلك طبيعة شرسة

وتابع:أن رئيس وزراء الکیان الصهيوني يتمتع بطبيعة شرسة وقال: عندما يموت نتانیاهو سوف يعض ويدمر نفسه مثل التنين الجهنمي. بمعنى آخر، الناس القساة والظالمين هم أنفسهم حطب جهنم وسيظهرون على شكل نار وذئاب وثعابين وعقارب.

الإدارة الكلية للبلاد لن تجعل الشهيد رئيسي يغفل عن ذكر الله

وتابع خطيب جمعة طهران الموقت، إحياء ذكرى استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه في حادث تحطم المروحية، قائلاً: "كان الشهيد رئيسي إنساناً صادقاً وصالحاً ولم يجعله مكانته ومكانته وقيادته العظيمة للبلاد يغفل عن ذكر الله.

كما أشاد آية الله صديقي بذكرى واسم الشهيد "حسین أميرعبداللهيان" المدافع عن جبهة المقاومة وقال: "جميع شهداء الخدمة كانوا أشخاصاً جديرين وثوريين".

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