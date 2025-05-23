رئيس الوزراء الباكستاني یزور طهران قريبا

وذكر بيان صادر عن مركز الدبلوماسية الحكومية في إسلام آباد: خلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الوزراء الباكستاني مناقشات موسعة مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب البيان، فإن شهباز شريف سيحظى أيضًا بفرصة التعبير عن أعمق تقديره وامتنانه لمواقف الدول الصديقة خلال الأزمة الأخيرة في شبه القارة الهندية.

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أن شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى تركيا وإيران وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان في الفترة من 25 إلى30 مايو.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني أيضًا المؤتمر الدولي للأنهار الجليدية في دوشنبه عاصمة طاجيكستان يومي 29 و30 مايو/أيار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني في 17 مايو/أيار من الشهر الماضي في اتصال هاتفي مع رئيس بلادنا، "مسعود بزشکیان"عن تقديره للجهود الفعالة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخفيف التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي وأكد على حل الخلافات من خلال الحوار والحلول السياسية.

وذكر التقرير أن الرئيس الإيراني رحب بالزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا اللقاء إلى تعميق العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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