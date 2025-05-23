انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وأفاد مراسل وكالة إرنا للأنباء للشؤون الخارجية بأن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الأميركي للمفاوضات ستيف ويتكوف انتهت قبل دقائق في العاصمة الإيطالية روما. واستضاف السفير العماني لدى إيطاليا هذه الجولة من المحادثات، كما في الجولات الأربع السابقة، وتوسط فيها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) المتواجد في روما بشأن تقدم الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "إن المحادثات تجري في أجواء مهنية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه "بشكل عام، يمكن القول إن هذه الجولة من المفاوضات عقدت في أجواء مهنية وهادئة ومعقولة".

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين. بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران.

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