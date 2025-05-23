رئيس الاركان الايرانية: يعد بناء الجدار على طول الحدود الشرقية أحد المشاريع الأساسية

وقال اللواء محمد باقري في مقابلة مع إرنا الیوم الجمعة، على هامش زيارة إلى الحدود الشمالية الشرقية للبلاد وزيارة مشروع سد الجدار على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان: يتم استخدام المعدات الإلكترونية الذكية بالكامل في بناء الأسوار على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان.

واضاف في هذه الزيارة التي حضرها أيضًا اللواء موسوي القائد العام للجيش وأمير كيومرث حيدري قائد القوات البرية الإيراني: سيتم بناء المراحل المختلفة من خطة التطوير هذه بناءً على المعايير اللازمة، مع الالتزام بجميع القواعد والأنظمة الهندسية وبما يتوافق مع الإحداثيات الجغرافية للدولتين المجاورتين إيران وأفغانستان.

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة: خلال تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، فإن أعمال بناء البنية التحتية والإنشاء وتركيب الجدران الخرسانية في المواقع المخطط لها مسبقاً تسير بوتيرة جيدة ومرضية.

وأضاف اللواء باقري: تم الآن استكمال 100 كيلومتر من السياج على طول الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان في خراسان رضوي، كما تم استكمال نفس القدر من عمليات بناء البنية التحتية وهي في مرحلة وضع الجدار.

وقال: إن الجدار الذي يغلق الحدود الشمالية الشرقية للبلاد يلعب دورا كبيرا في ضمان الأمن المستدام في المنطقة وسوف يؤدي ذلك إلى الحد بشكل كبير من استيراد المخدرات وبعض السلع المحظورة والنقل غير القانوني للمواطنين الأفغان غير المصرح لهم إلى إيران.

وتقع مدينة تايباد التي يبلغ عدد سكانها 145 ألف نسمة، على بعد 225 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية – شمال شرقي البلاد).

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