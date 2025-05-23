وزير الخارجية العماني: الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية انتهت ببعض التقدم

وأعلن وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" عبر منصة إكس انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وكتب: اختتمت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، اليوم في روما، ببعض التقدم، لكن دون التوصل إلى نتيجة نهائية. ونأمل أن نتمكن من توضيح القضايا المتبقية في الأيام المقبلة حتى نتمكن من التحرك نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق دائم ومحترم.

وشکرعراقجي في لقاء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في ختام هذه الجولة من المفاوضات،جهوده وتسهيله للمحادثات و خلال هذا اللقاء استعرض الوزيران آخر مستجدات محادثات اليوم وبحثا كيفية مواصلة العمل.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

وضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين.

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