متحدث الخارجية الإيرانية: المفاوضات جرت في أجواء هادئة ومهنية

وبحسب قسم السياسة الخارجية في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة إكس بشأن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: انتهت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. وفي هذه الجولة تم مرة أخرى توضيح مواقف إيران المبدئية بشكل صريح وواضح. وجرت المفاوضات في أجواء هادئة ومهنية.

وتابع: "لقد طرح وزير الخارجية العماني حلولاً وأفكاراً لتجاوز العقبات، وقد تم استعراض خطوطها ومحاورها في هذه الجولة". وتم الاتفاق على أنه بالتوازي مع مزيد من الدراسة في العواصم، سيواصل وزير الخارجية العماني العمل على تفاصيل الأفكار المقترحة وتقديمها للجانبين لمزيد من الدراسة. وسيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات والإعلان عنها في وقت لاحق.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح اليوم، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وعقد عراقجي حتى الآن أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين. بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران.

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