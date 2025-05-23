إيران وإيطاليا تؤكدان ضرورة التحرك لوقف الابادة وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

واطلع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي زار روما الجمعة للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة، في الاتصال الهاتفي، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني المتواجد في الخارج بنتيجة محادثات الجمعة.

ووصف عراقجي مفاوضات الجمعة بأنها مهنية ومعقولة، معربا عن أمله في تحقيق تقدم ملموس من خلال خلق فهم أوضح للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجانب الأميركي.

وفي إشارة إلى استشهاد أكثر من 60 ألف شخص بريء خلال العامين الاخيرين والتدمير الكامل لقطاع غزة، وصف عراقجي هذا الوضع بأنه كارثة كاملة على الإنسانية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى للكيان الصهيوني، وشدد على مسؤولية جميع الحكومات في المساعدة على إنهاء الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية إلى غزة.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيطالي بالنهج المسؤول الذي تتبناه إيران باعتماد الدبلوماسية، وشكر وزير الخارجية الايراني على إبلاغه بنتائج الجولة الخامسة من المحادثات، وأعلن استعداد إيطاليا لمواصلة المساعدة في هذه العملية.

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