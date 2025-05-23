عراقجي يصف محادثاته مع مسؤولي الفاتيكان بأنها كانت مفيدة وبناءة

والتقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا.

وفي حديثه للصحافيين حول هذه اللقاءات، قال عراقجي: "لقد أجريت مناقشات بناءة مع مسؤولي الفاتيكان حول القضايا الراهنة والمفاوضات بين إيران واميركا".

وقال وزير الخارجية: "تم التطرق أيضا إلى قضية أسلحة الدمار الشامل وفتوى قائد الثورة الاسلامية بتحريم هذه الأسلحة، وهناك آراء مشتركة بيننا وبين مسؤولي الفاتيكان في هذا الصدد".

وأشار إلى أننا "أجرينا نقاشا مفصلا مع مسؤولي الفاتيكان حول الجرائم التي ترتكب في فلسطين، وتبادلنا أيضا وجهات النظر حول حوار الأديان بين الإسلام والمسيحية".

وأكد وزير الخارجية: "بشكل عام كانت هذه لقاءات جيدة للغاية، ونأمل أن تتعزز اتصالاتنا، لأننا أجرينا مناقشات مفيدة وبناءة للغاية وسوف تستمر".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، قد وصل صباح الجمعة، إلى روما عاصمة إيطاليا لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وجرت المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وعقد عراقجي حتى الآن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف (ثلاث جولات في مسقط وجولتان في روما).

وكان من بين أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال هذه الجولة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين.

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