وزير الخارجية الايراني يغادر روما عائدا إلى طهران  

وترأس وزير الخارجية عراقجي الفريق السياسي الايراني المفاوض الذي ضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين لاستئناف الجولة الخامسة من المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان من بين أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين.

المطلب الرئيسي لإيران في هذه المحادثات هو رفع الحظر الأميركي الأحادي جانب وغير القانوني بشكل فعال. وتعتبر إيران أيضًا تخصيب اليورانيوم حقها كطرف مسؤول في معاهدة منع الانتشار النووي، وتؤكد على الحفاظ على دورة الوقود النووي.

وبعد المحادثات غير المباشرة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، التقى عراقجي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الفاتيكان.

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن هذه الجولة من المحادثات: "المفاوضات معقدة للغاية ولا يمكن حلها في اجتماعين أو ثلاثة. أتمنى أن نتمكن في الاجتماع أو الاجتماعين المقبلين من التوصل إلى حلول تسمح للمفاوضات بالتقدم".

وأضاف: "مع وجود حلول لدى سلطنة عمان لإزالة العوائق، هناك احتمال لتحقيق التقدم".

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