عراقجي يؤكد على وقف الجرائم في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية

وذكر تقرير لوزارة الخارجية صباح السبت أن عباس عراقجي الذي سافر إلى روما أمس للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أدلى بهذا التصريح خلال لقاء مع الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان.

وفي الاجتماع الذي حضره أيضا وزير خارجية الفاتيكان المطران بول غالاغر، أعرب عراقجي عن تعازيه في وفاة البابا فرانسيس وهنأ البابا ليون الرابع عشر على انتخابه، واعتبر أن الاحتلال والفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، هي السبب الجذري لانعدام الأمن والمشاكل في منطقة غرب آسيا.

وأوضح: "في ظل وضع أصبحت فيه فكرة الدولتين مجرد وعد غير قابل للتنفيذ لعقود من الزمن، مما يمهد الطريق أمام انتهاك متزايد لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ظل وضع يسعى فيه الكيان الصهيوني إلى الإبادة الاستعمارية لفلسطين، فإن الحل الذي تقترحه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تشكيل دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلال استفتاء بمشاركة جميع السكان الرئيسيين في فلسطين، بمن فيهم المسلمون واليهود والمسيحيون".

وفي معرض شرحه لمواقف إيران بشأن حقوق واحتياجات الشعب الإيراني فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، أطلع عراقجي كبار المسؤولين في الفاتيكان على عملية المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين الفاتيكان وإيران، بالإضافة إلى الحوارات بين الأديان وحوار السلام.

ووصل عراقجي والوفد الدبلوماسي المرافق له، صباح الجمعة، إلى روما عاصمة إيطاليا، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأجرى محادثات غير مباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وعقد عراقجي حتى الآن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف (ثلاث جولات في مسقط وجولتان في روما).

وكان من بين أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال هذه الجولة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين.

وغادر وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية روما عائدا إلى إيران .

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