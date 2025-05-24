تتويج منتخب سيدات إيران في مصارعة الآليش ببطولة آسيا

وتمكنت المصارعات الإيرانيات من إحراز 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و1 برونزية ، ليحصدن لقب البطولة عن جدارة، ويؤكدن هيمنة إيران المتواصلة على هذه الرياضة على مستوى القارة.

وجاءت نتائج الفريق الإيراني على النحو التالي:

رقية محمودآبادي – ذهبية وزن 65 كغم

مبينا ميرزابور – ذهبية وزن 70 كغم

سحر غني‌زاده – ذهبية وزن 75 كغم

مرضية خندان – فضية وزن 55 كغم

فاطمة فتاحي – فضية وزن 60 كغم

عزت قرباني ثاني – برونزية وزن فوق 75 كغم

وفي الترتيب العام للمنتخبات، حلّت إيران في الصدارة برصيد 130 نقطة، تلتها كازاخستان بـ110 نقاط، ثم قرغيزستان بـ105 نقاط، والهند بـ75 نقطة.

ومن المقرر أن تُستكمل البطولة اليوم السبت بإقامة منافسات مصارعة الآليش الحر.

انتهى ** 2342