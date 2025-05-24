محادثات ايرانية روسية للبحث في التعاون بمجال البيئة

وبحسب تقرير صدر مساء الجمعة عن السفارة الإيرانية في روسيا، أعربت نائب الرئيس الايراني، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستوى التعاون الاستراتيجي، عن أملها في أن يتم تطوير وتعميق التعاون البيئي بين إيران وروسيا أيضًا في إطار المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ودعت أنصاري ، وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي لزيارة إيران والمشاركة في مؤتمر "cop 7" في خريف العام الجاري، ودعت إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين فيما يتعلق بخفض منسوب مياه بحر قزوين، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة النفايات والملوثات المعدنية والصناعية.

من جانبه لبى وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، الدعوة للمشاركة في مؤتمر "cop 7" ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل مكونة من خبراء من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لإجراء دراسة مفصلة وعلمية للمخاطر البيئية لهذا البحر.

وبحسب هذا التقرير، سيعقد مؤتمر "cop 7" في اطار معاهدة طهران، بصفة الإطار القانوني البيئي الأكثر أهمية لبحر قزوين، بمشاركة وزراء البيئة وخبراء من الدول المطلة على بحر قزوين.

وكانت نائبة رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايرانية قد وصلت مساء الأربعاء، إلى مدينة سانت بطرسبورغ، بهدف المشاركة في مؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة في روسيا.

وفي يوم الخميس وبالتزامن مع اليوم الأول من هذه القمة الدولية، وفي الجلسة المتخصصة حول "تغير المناخ وأزمة بحر قزوين وضرورة التضامن الإقليمي"، أشارت شينا أنصاري إلى اتجاه انخفاض منسوب المياه في بحر قزوين ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل إقليمية خاصة بمشاركة جميع الدول الساحلية لوضع خطة عملية لحل هذه المشكلة.

ودعت رئيس منظمة حماية البيئة الايرانية إلى التعاون العالمي في هذا المجال خلال اجتماع متخصص حول "بريكس والتنمية البيئية المستدامة" حضره وزراء ومسؤولون بيئيون كبار من دول أعضاء بريكس، وحددت خطوات إيران في هذا الاتجاه.

كما عقدت أنصاري اجتماعات منفصلة مع كونستانتين كاساتشوف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، وكذلك باباييف، الممثل الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان للشؤون البيئية.

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