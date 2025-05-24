بقائي: ملحمة تحرير خرمشهر العظيمة هي رمز لعقيدة "حب الوطن من الإيمان"

وبمناسبة ذكرى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر الخالدة التي تصادف اليوم 24 أيار/مايو ، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على منصة اكس للتواصل الاجتماعي: الله حرر خرمشهر؛ اليوم الثالث من خرداد (24 ايار/مايو 1981) ،هو تذكير لأحد أكثر الفصول تألقا في تاريخ إيران المعاصر؛ اليوم الذي عادت فيه خرمشهر إلى أحضان الوطن بصمود وثبات أبناء إيران الأسطوري.

وكتب بقائي ايضا:هذا النصر لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، بل كان أيضا مظهرا من مظاهر التآزر والوحدة الوطنية وحب الوطن وتضحيات ابناء ايران التي لا مثيل لها للدفاع عن وطنهم.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ،ان ملحمة تحرير خرمشهر العظيمة هي رمز لعقيدة "حب الوطن من الإيمان"،وهي منارة على طريق الكرامة والاستقلال والتقدم.

وختم بقائي: نستحضر ذكرى جميع الرجال والنساء الأبطال الذين حرروا خرمشهر و وننحني بخشوع وإكبار أمام تضحياتهم الجمّة لاداء التحية والسلام لأرواحهم العظيمة.

انتهى**ر.م