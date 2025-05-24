٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ ص
رمز الخبر: 85841779
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المنتخب الإيراني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاتا

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ ص
رمز الخبر: 85841779
المنتخب الإيراني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاتا

طهران/24 ايار/مايو/ارنا-حصل منتخب الكاتا الإيراني على الميدالية البرونزية في مباراة تصنيف بطولة آسيا بعد فوزه على منتخب الفيتنام.

انطلقت أمس في طشقند،العاصمة الاوزبكية، الدورة 21 لبطولة اسيا بالكاراتيه للرجال والسيدات وفي منافسات “الكاتا والكوميته”، ويشارك في الحدث المنتخب الإيراني ايران في نوعي المنافسات "الكاتا والكوميته"، وللفئتين من الرجال والسيدات.

وتقام اليوم السبت منافسات الكاتا والكوميتيه والباراكاراتيه عن فئة الجماعي رجال،وقد تغلبت إيران، بتشكيلتها المكونة من أبو الفضل شهرجردي وعلي زند وميلاد فرازمهر، على تايبيه الصينية في الجولة الأولى، ولكن كما كان متوقعا، لم تتمكن من التقدم أمام الفريق الياباني القوي وخسرت.

وفاز فريق الكاتا للرجال الإيراني في مباراة العودة امام تايلاند وتقدم إلى مباراة التصنيف وفاز على منتخب الفيتنام بنتيجة 40/60 واحتل المركز الثالث.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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