اطلاق أول تاكسي جوي في ايران رسميا

وعلى هامش حفل الاطلاق هذا،قال مساعد الوزير والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مطار بيام الدولي التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،محسن حسنلو: اليوم، مع إطلاق سيارات الأجرة الجوية، نشهد حدثا طيبا في صناعة الطيران في البلاد.

ولفت مساعد الوزير الى ان هذه العملية تساهم في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في مطار بيام الدولي، وتساعد الاقتصاد الوطني ومحافظة البرز ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وتوفر منصة مناسبة للاستخدام العام لخدمات الطيران في البلاد.

واعتبر ا ان إطلاق التاكسي الجوي، يلعب دورا كبيرا في تعزيز الخطوط الجوية ذات عدد الركاب القليل، كما أنه خدمة جديدة يمكن لعامة الناس استخدامها، ويمكن للمستثمرين إيجاد فرص جديدة للاستثمار.

وأكد أن خدمات شركات الطيران في مطار بيام الدولي تعتمد على معايير منظمة الطيران المدني، قائلا: "يتم تطبيق الرقابة الأمنية أيضا في هذا القطاع".

وافاد ان الرحلات الجوية ستنطلق من مطار بيام الدولي الواقع في محافظة البرز إلى مناطق مختلفة من البلاد، مثل قزوين وكاشان وزنجان ورشت ومدن أخرى .

وبالاشارة الى تمتع مطار بيام الدولي ببنية تحتية مناسبة لرحلات الطائرات الصغيرة والمتوسطة والعريضة،أوضح مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الميزة ادت إلى اتخاذ خطوات نحو تحقيق هذا الهدف، في ظل توجه الحكومة الرابعة عشرة لتطوير الطيران العام.

وتابع ان هناك إجمالي 24 طائرة ،تتوفر منها طائرات تتسع لفرد واحد وثلاثة وثمانية و25 مقعدا تابعة لشركات في مطار بيام الدولي، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للتحول في صناعة الطيران بالبلاد.

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