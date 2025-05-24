قائد مقر الدفاع الجوي: حققنا تقدما كبيرا في تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية

وأشار العميد صباحي فرد، في كلمة ألقاها أمام قادة ومسؤولي هذه القوة، الیوم السبت، إلى قوة القوات المسلحة الإيرانية وقال: القوة العسكرية والقدرة الرادعة هما المكونان الحيويان للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيتم استخدام جميع القدرات والمنصات لزيادة هذه القوة.

وأكد على ضرورة التقدم في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية، قائلاً: صرح مؤخرا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فقد حققنا تقدما كبيرا في تصميم وتطوير أنظمة الأسلحة المحلية. ویتم بذل الجهود على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف.

وأعلن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، أن ضمان أمن وطننا من أولويات عمل هذه القوة وقال: إن منظومة الدفاع الجوي للبلاد، بجهود جهادية من كوادرها المتخصصة وأجهزة الاستخبارات، تضمن أمن سماء إيران الإسلامية، وستعطي الأولوية لأمن وراحة مواطنينا في جميع الظروف.

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