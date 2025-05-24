وزير الطاقة الإيراني : نجري مشاورات لزيادة التبادل مع قطر وعمان والإمارات

وأوضح "علي آبادي" في تصريح له اليوم السبت، أن إيران تتبادل الكهرباء مع جميع الدول التي تشترك معها في حدود برية؛ مردفا : التبادلات عبر الحدود مع الدول المجاورة تجري حاليا مع تركمانستان وأرمينيا، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، وكذلك مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان.

وتابع : نعتبر التعاون مع الدول الأخرى مفيدا وضروريا ولازما ونسعى من خلال زيادة القصور الذاتي للشبكة والحفاظ على التوازن في الربط الكهربائي مع دول المنطقة، إلى تجنب الحوادث مثل انهيار الشبكة الذي شوهد في بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا، ولذلك تجري حاليا مشاورات مكثفة مع دول قطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان بهدف زيادة تبادلات الطاقة الكهربائية وتعزيز وتطوير التبادلات عبر الحدود المشتركة.

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