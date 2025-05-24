٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85842437
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حماس : طبيبة فلسطينية تفقد 9 من أطفالها في قصف "إسرائيلي" على منزلها بغزة

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٦ م
رمز الخبر: 85842437
حماس : طبيبة فلسطينية تفقد 9 من أطفالها في قصف "إسرائيلي" على منزلها بغزة

طهران /24 أيار/ مايو/ إرنا- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن جيش الكيان الصهيوني قصف منزلا لطبيبة فلسطينية في قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أطفالها التسعة؛ معتبرة أن "هذا العمل الشنيع يكشف عن الطبيعة الوحشية والسادية لنتنياهو وعصابته الذين يسعون لكسر إرادة الكوادر الطبية".

وأوضحت الحركة، في بيان لها اليوم السبت : في جريمة وحشية جديدة، ارتكب جيش الاحتلال الفاشي مجزرة مروّعة باستهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، لترتقي جثامين أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى.

وشددت حماس على، أن "هذه الجريمة تعبر بشكل واضح عن سادية الاحتلال ومستوى روح الانتقام المتجذرة والتي تحرك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوحوش البشرية الذين يمارسون القتل الجماعي بدم بارد وبلا أي وازع أخلاقي أو إنساني".

وأشارت إلى، أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ 7 أكتوبر 2023 يتعمد استهداف الكوادر الطبية وعائلاتهم لثنيهم عن أداء واجبهم الوطني والإنساني، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث بحق الطواقم الطبية".

انتهى**9365 / ح ع**

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المصدر/قناة الاقصى



 

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