حماس : طبيبة فلسطينية تفقد 9 من أطفالها في قصف "إسرائيلي" على منزلها بغزة

وأوضحت الحركة، في بيان لها اليوم السبت : في جريمة وحشية جديدة، ارتكب جيش الاحتلال الفاشي مجزرة مروّعة باستهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، لترتقي جثامين أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى.

وشددت حماس على، أن "هذه الجريمة تعبر بشكل واضح عن سادية الاحتلال ومستوى روح الانتقام المتجذرة والتي تحرك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوحوش البشرية الذين يمارسون القتل الجماعي بدم بارد وبلا أي وازع أخلاقي أو إنساني".

وأشارت إلى، أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ 7 أكتوبر 2023 يتعمد استهداف الكوادر الطبية وعائلاتهم لثنيهم عن أداء واجبهم الوطني والإنساني، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث بحق الطواقم الطبية".

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المصدر/قناة الاقصى







