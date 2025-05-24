قائد القوة الجوية : "خرمشهر" رمز لمقاومة الشعب الإيراني

وصرح العميد طيار "واحدي" اليوم السبت، خلال مراسم الاستعراض العسكري الصباحي المشترك لوحدات القوات الجوية وأمام قادة ومنتسبي هذه القوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر، بأن الثالث من خرداد هو أحد الأيام المشرفة في تاريخ ايران المعاصر.

وأشار إلى ان مدينة خرمشهر، التي تعد اليوم رمزا لمقاومة الشعب الإيراني، كانت قد تعرضت ثلاث مرات للغزو الاجنبي قبل بدء الحرب العراقية الايرانية، وفي جميع الحالات الثلاث انسحب المحتلون منها بإرادتهم وعبر اتفاق بين القوى العالمية العظمى.

وأضاف، "لكن احتلال هذه المدينة وبعد غزوها خلال الحرب المفروضة، انتهى بهزيمة ثقيلة لقوات البعث المعتدية في عهد صدام البائد، وذلك نتيجة لصمود وغيرة الإيرانيين"؛ مردفا بان بطولات وتضحيات الشعب الإيراني والقوات المسلحة لتحرير مدينة خرمشهر اضافت فصلا جديدا الى تاريخ "الدفاع المقدس" وتعاظم القدرة الردعية لإيران العزيزة.

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