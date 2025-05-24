٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85842554
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مسؤول بارلماني : إيران وباكستان تسعيان دائما لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م
رمز الخبر: 85842554
مسؤول بارلماني : إيران وباكستان تسعيان دائما لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة

طهران /24 أيار/ مايو/ إرنا- اعتبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية "فدا حسين مالكي"، مواقف إسلام أباد وطهران بانها متجهة على الدوام نحو حفظ السلام والاستقرار في المنطقة؛ قائلا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما وقفت إلى جانب الشعب الباكستاني، وإن البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة على مر التاريخ.

وأكد "مالكي" اليوم السبت في تصريح لوكالة "إرنا"، على أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف" إلى إيران، قائلا : إن العلاقات الثنائية بين القادة السياسيين وكبار المسؤولين العسكريين في ايران وباكستان مهمة لتعزيز المواقف الثنائية وحفظ السلام والاستقرار الاقليميين.

ولفت بأن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى إيران تحظى بأهمية بالغة؛ مبينا ان التوترات والصراعات بين باكستان والهند، وموضوع المفاوضات الإيرانية -الأمريكية، وموقف باكستان تجاه هذا الموضوع، وتقارب الدول الإسلامية والعلاقات بين ثلاثي إيران وباكستان والصين، تاتي ضمن القضايا المدرجة على جدول الاعمال خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني المرتقبة لطهران.

كما صرح هذا النائب الإيراني، بأن مدن "ريمدان" و"تشابهار" و"ميرجاوه" (بمحافظة سيستان وبلوشستان - جنوب غربي ايران)، تعد من النقاط التجارية والاقتصادية الهامة عند البلدين؛ قائلا : هناك بعض العقبات التي تعترض مسار العلاقات التجارية في هذه المدن، والتي يجب العمل على ازالتها.

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