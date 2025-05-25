وزيرة الطرق الإيرانية تزور العراق

وكان في استقبال الوزيرة " فرزانة صادق" لدى وصولها إلى العراق، الوكيل الإداري لوزارة النقل حازم راضي و السفير الإيراني لدى العراق "محمد كاظم آل صادق".

وأدت وزيرة الطرق الإيرانية خلال زيارتها إلى العراق، تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني والمهندس ابومهدي في مطار بغداد.

وسيجري خلال هذه الزیارة لقاء مع رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية العراقي لتعزيز التعاون في مجال النقل بين البلدين.

وتهدف هذه اللقاءات إلى استعراض ومتابعة آخر مستجدات العلاقات وتقدم التعاون في مجال النقل بين البلدين ومشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة وإجراء عملية الأربعين الكبرى بهدف توفير أقصى التسهيلات للزوار.

وأجرت وزيرة الطرق الإيرانية في العام الماضي زيارة إلى العراق برفقة الرئيس بزشکيان للتشاور بشأن استكمال مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة و خلال هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، تم التوقيع على 14 وثيقة تعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك النقل.

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