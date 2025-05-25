إيران تشارك في الاجتماع الإقليمي الأوراسي الـ42 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افاد مركز المعطيات المالية، ان الاجتماع الـ42 للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/ يونيو 2025 في موسكو العاصمة الروسية.

تجدر الاشارة الى ان الاجتماع الإقليمي الأوراسي الـ42 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو حدث إقليمي يركز على مكافحة الجرائم المالية التي تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والأمني، و يهدف إلى تبادل المعلومات والمعارف بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتضمن جدول اعمال هذا الاجتماع الاقليمي، انعقاد الجمعية الرابعة لبرلمانات الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، اجتماع مشترك للهيئات التنظيمية والقطاع الخاص تحت رعاية مجموعة أوراسيا والمجموعة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بعنوان "إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيات الجديدة"،جلسة متخصصة حول "القضايا الراهنة في تغطية الأمن المالي في المنطقة الأوراسية"، فضلا عن اجتماع مجموعة عمل الدول المجاورة لبحر قزوين.

وحول هذا الاجتماع ، اشار مساعد وزير الاقتصاد ورئيس مركز المعطيات المالية وامين المجلس الاعلى للوقاية ومواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب " هادي خاني" ،الذي يترأس الوفد الايراني ايضا في هذا الاجتماع، الى ان هذه الزيارة الى موسكو تهدف الى رفع مستوى التفاعلات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مكانة ايران بين دول المنطقة وأعضاء هذه المؤسسة، والتعرف على أحدث الإجراءات والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، والدفاع عن مواقف ايران وإجراءاتها الفعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضمن تأكيده على الدفاع عن مواقف وإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه القمة، قال خاني : في القمة الرئيسية ومجموعات العمل، سيتم تقديم تقرير عن إجراءات وإنجازات ايران في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم اظهار تصميم ايران في هذه المعركة للجميع".

و في إشارة إلى توسيع التعاون الإقليمي والدولي بين إيران ودول القمة الأعضاء،افاد امين المجلس الاعلى للوقاية ومواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ان الوفد الإيراني سيشارك في اجتماع مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية في دول آسيا الوسطى وكذلك مجموعة عمل دول جوار بحر قزوين وسيجري مشاورات لتبادل الخبرات.

هذا وذكر خاني ان الاستفادة من قدرة المجموعة الأوراسية على تعزيز الأهداف التعليمية والتقنية والتعرف على كيفية تقييم المجموعة الإقليمية الأوراسية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان من بين الخطط الأخرى للوفد الإيراني في هذه الزيارة.

ولفت رئيس مركز المعطيات المالية أن استعراض المساعدات الفنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد أحد المواضيع الرئيسية في هذا الاجتماع،موضحا انه سيتم مناقشة ايضا تنسيق النهج الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية، والتركيز على الأصول الافتراضية، وأنظمة الدفع الرقمية، والتهديدات السيبرانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة سياسات الأعضاء المراقبين، وخطة العمل للفترة 2025-2026.

في إشارة إلى انعقاد الجمعية الرابعة لممثلي برلمانات الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية في هذا الاجتماع،بيّن مساعد وزير الاقتصاد ان مواضيع مثل تعزيز التعاون البرلماني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتركيز على التنسيق التشريعي وتبادل الخبرات ودعم السياسات الإقليمية لتعزيز الأمن المالي ، تعد من أهم مواضيع هذا المنتدى.

تجدر الاشارة الى ان الةفد الايراني المرافق لمساد وزير الاقتصاد يضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وشرطة الأمن الاقتصادي الايراني، ومركز المعطيات المالية.

وسوف يحضر الاجتماع الـ42 للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، ممثلون عن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (UN CTC)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، والمكتب التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر ايضا، أن يشارك في الاجتماع الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وممثلون من دول غرب آسيا، بما في ذلك فلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ومن بين المشاركين الآخرين في المؤتمر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، والبنك الأوراسي للتنمية واللجنة الاقتصادية (EADB)، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)،ومكتب تنسيق مكافحة الجريمة المنظمة التابع للإنتربول، ومجموعة مكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا (GABAC)، وبنك التصدير والاستيراد في أفريقيا، ومجموعة العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا (GIABA)، و، مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة (ATC CIS) والمجلس التنسيقي للمدعين العامين للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ( CIS).

تأسست المجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2004 وتتكون من الصين وروسيا والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان وتركمانستان. واصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا مراقبا في هذه المجموعة الإقليمية منذ عام 2016.

انتهى**ر.م