قيادي في حماس: لم نتحدث مع السعودية بخصوص نزع السلاح

وأكد القيادي لـ"العربي الجديد": إن ملف سلاح المقاومة مغلق تماماً باتفاق كافة الفصائل المسلحة في قطاع غزة وليس وفقاً لموقف "حماس" فقط.

واعتبر القيادي: إن أي جهود في هذا المسار أو التركيز على نزع سلاح غزة من دون الحديث عن إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه أو الضغط عليه من أجل إدخال المساعدات "ليست سوى خدمات تُقدم لحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً دولية بسبب استمرار الحرب ومشاهد قتل الأطفال".

وشدد القيادي على أن المقاومة حق مشروع كفلته المواثيق والقوانين الدولية لمن يقعون تحت الاحتلال.

وقال القيادي في حماس الذي تحدث لـ"العربي الجديد" في القاهرة: إن الحركة أكدت للوسطاء في مصر عدم تمسكها بإدارة وحكم غزة إذا كان ذلك هو العائق أمام إنفاذ المساعدات وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

وأكد: إن الحركة، أيضاً، أعلنت موقفها هذا بشكل واضح وصريح.

وأضاف القيادي: أن حماس قدمت بوادر حسن نية أمام المجتمع الدولي وأعلنت استعدادها الكامل لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة دفعة واحدة. كما أطلقت سراح الجندي الأميركي الصهيوني عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية.

وتابع:في المقابل شاهد العالم أجمع حجم الإرهاب والقتل والدمار الذي قوبلت بها مساعي الحركة من أجل التخفيف عن أهل القطاع وإدخال المساعدات، مشيراً إلى أنه في المقابل وبدلاً من أن توجه الأطراف العربية والدولية ضغوطها نحو نتنياهو الذي يعرقل أي اتفاق، نرى ونسمع عن تحركات للمزيد من إخضاع المقاومة وغزة"، مشدداً أن "ما فشل نتنياهو بانتزاعه في الحرب لن يحصل عليه على مائدة المفاوضات"

وأوضح القيادي أن أوراق الضغط التي تملكها المقاومة هي الأسرى وصمود أهل القطاع مشيراً،في الوقت نفسه إلى أن نتنياهو رهن مصير وحياة الأسرى الصهاينة فداء تحالفه الحكومي كاشفاً عن وجود أسرى مصابين وآخرين يعانون ظروفاً صعبة مثل التي يقاسيها سكان القطاع، مشيراً إلى أنه هناك استشعار أن نتنياهو لا يريد خروج هؤلاء الأسرى أحياءً حتى لايكشفوا للمجتمع الصهيوني عما واجهوه بسبب سياساته وأفعال جيشه واستهداف أماكن احتجازهم في أوقات كثيرة بشكل مباشر.

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت، يوم الخميس الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة إن فرنسا والسعودية تعملان على مقترح يهدف إلى نزع سلاح حركة "حماس" تمهيداً لتفكيكها.

وذكرت المصادر: أن مسؤولين سعوديين أجروا اتصالات مباشرة مع الحركة في إطار هذه الجهود، في حين لم تؤكد المصادر ما إذا كان الجانب الفرنسي قد بادر بمحادثات مماثلة مع حماس.

وأضافت الوكالة إن الهدف من الجهود الجارية هو تحويل حركة "حماس" إلى كيان سياسي صرف، قادر على أداء دور معين في الحكم الفلسطيني المستقبلي وأشارت بحسب مصادرها إلى أن منح حركة حماس هامشاً من السلطة السياسية قد يشجعها على قبول نزع سلاحها.

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