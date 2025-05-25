٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ ص
رمز الخبر: 85842971
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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لاعبة إيرانية تحرز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للکاراتية

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ ص
رمز الخبر: 85842971
لاعبة إيرانية تحرز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للکاراتية

طهران/25 أيار/مايو/إرنا- أحرزت لاعبة الكاتا الإيرانية "آتوسا كلشاد نجاد" الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتية في أوزبكستان.

وفاز المنتخب الوطني الإيراني النسائي للكاراتيه بميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين في بطولة آسيا في أوزبكستان.

وأحرزت لاعبة الكاتاراتية الإيرانية "آتوسا كلشاد نجاد" الميدالية الذهبية في وزن تحت 61 كغم.

وكانت اللاعبة الإيرانية "سارا بهمنيار"، قد فازت في وقت سابق بميداليتين برونزيتين في وزن تحت 50 كغم.

كما حصلت اللاعبة "فاطمة سعادتي" على الميدالية البرونزية في وزن تحت 55 كغم.

 وفي فئة الرجال وزن تحت 75 كغم، سيواجه اللاعب الإيراني "مرتضى نعمتي"، ممثل كازاخستان. وبعد ذلك، سيواجه فريق الكاراتية للرجال الإيراني المباراة النهائية أمام الأردن.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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