اللواء سلامي:لن يجد العدو معادلة للتغلب على قوة إيمان الشعب الإيراني

وخلال مراسم تكريم قدامى المحاربين في محافظة أذربايجان الغربية،اليوم الاحد، قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء " حسين سلامي" ان العدو يشعر بالضغط الشديد لقوة إيمان الشعب الايراني حيث يُسمع صوت طحن عظام العدو،الذي لن يجد طريقة أو معادلة للتغلب على قوة إيمان الشعب الإيراني وسيضطر إلى تغيير مواقعه والتراجع باستمرار.

ومضى في القول ان هذا المجد هو نتيجة الإيمان العظيم والعميق بالإسلام وبالرسالة العظيمة التي تقع على عاتقنا ضد العدو.

واكد اللواء سلامي على ان لا مكان للإذلال عند الشعب الايراني، الذي يقاوم في طريق جهاد عظيم ، ويواجه مجموعة عالمية قوية وشريرة من الأعداء، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ولفت القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى ان اليوم، العالم يشهد حربا شاملة، وكل ساحات القتال نشطة، لكن ايران في سلام وأمان، وكل أركان ومكونات النظام الجمهوري الاسلامي تعمل بشكل طبيعي، وهي مفاجأة استثنائية وفريدة من نوعها.

كما أشاد اللواء سلامي بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير خرمشهر، وقال: هؤلاء الشهداء والمحررون والمحاربون القدامى هم الذين أعادوا قطعة الأرض هذه الى رحاب الوطن".

وبيّن انه كلما اشتدت تهديدات وضغوطات العدو ، كلما التحم وتماسك الشعب الايراني واصطف حول قيادته الرشيدة في الميدان بمزيد من العظمة والاقتدار والثبات ليناضل في مواجهة العدو في كافة الساحات، مؤكدا على ان القلق والاضطراب يتفشيان في الكيان الصهيوني بينما الشعب الايراني ينعم بالهدوء والاستقرار والسلام التام.

هذا، وقال اللواء سلامي مؤكدا : "قررنا بعزم وإرادة صارمة، الصمود والتغلب على أعدائنا".

انتهى**ر.م