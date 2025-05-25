إيران والعراق تتطلعان إلى تعزيز التعاون في مجال النقل السككي

وصرحت "صادق" التي تزور العراق حاليا للصحفيين، اليوم الاحد على هامش لقائها بوزير النقل العراقي "رزاق محيبس السعداوي" في بغداد، صرحت بأنها ناقشت على امتداد هذه الزيارة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل والربط السككي والقضايا الحدودية.

وأشارت الوزيرة الايرانية إلى مشروع الربط السككي بين مدينة شلمجة (بمحافظة خوزستان - جنوب غربي البلاد) وبصرة العراقية، قائلة : لقد شهدنا في الأشهر الماضية تقدما ملحوظا في هذا المشروع؛ بفضل الجهود الحازمة من الجانب الإيراني والدعم العراقي لها.

وتابعت : لقد تم انجاز مرحلة إزالة الألغام في الجزء الأكبر من طريق شلمجة-البصرة السككي، وفي ظل الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية نتوقع بأن يتم تشغيل الجسر الفني بين الجانبين قبل أربعينية العام المقبل.

وأردفت السيدة "صادق" : إن زيادة عدد الزوار الوافدين إلى العراق وتسهيل حركة النقل الجوي، وكذلك النقل البحري خلال أيام الأربعين، كانت من المواضيع الأخرى التي نوقشت في العراق وسيتم الانتهاء من التفاهمات النهائية خلال اجتماع سيعقد بعد عيد الأضحى.

انتهى**9365 / ح ع **