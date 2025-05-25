قيادي في حماس : منفتحون على أي مقترح يحقق شرط وقف الحرب

وأوضح "نعيم" اليوم الأحد في تصريح صحفي، أن الحركة لا تتوقف عن السعي لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الراهنة في قطاع غزة، مشددًا على أنها منفتحة على دراسة جميع المبادرات، طالما أنها تفي بشرط أساسي يتمثل في وقف الحرب وانسحاب الجيش الصهيوني من القطاع.

وتابع : حماس تواصلت مع مختلف الأطراف، كثيرًا بمبادرة منها، وخصوصًا مع الوسطاء الإقليميين والدوليين بعقل مفتوح لدراسة أي مقترحات (خارج الصندوق أو داخله)، طالما أنها ستحقق شرطاً وحيداً هو وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية.

وشدد القيادي في حماس على، أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة في هذه الأيام تتفطر له القلوب والعقول، وهو في قلب المعادلة القيادية للمفاوضات، ولكن ليس ضمنها القبول بمعادلة نتنياهو وحكومته الفاشية (مرحلة الإبادة)".

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المصدر/ فلسطين اليوم