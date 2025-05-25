٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85843494
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قيادي في حماس : منفتحون على أي مقترح يحقق شرط وقف الحرب

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85843494
قيادي في حماس : منفتحون على أي مقترح يحقق شرط وقف الحرب

طهران/25 أيار/ مايو/ إرنا- أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، "باسم نعيم"، أن "الحركة لا تتوقف عن البحث عن سبل لإنهاء الأزمة ووقف شلال الدم، وإنهاء الحصار المفروض على شعبنا"؛ مشيرا إلى أن حماس في تواصل مستمر مع الوسطاء بعقل مفتوح لدراسة أي مقترحات "خارج الصندوق أو داخله"، شريطة أن تحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع.

وأوضح "نعيم" اليوم الأحد في تصريح صحفي، أن الحركة لا تتوقف عن السعي لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الراهنة في قطاع غزة، مشددًا على أنها منفتحة على دراسة جميع المبادرات، طالما أنها تفي بشرط أساسي يتمثل في وقف الحرب وانسحاب الجيش الصهيوني من القطاع.

وتابع : حماس تواصلت مع مختلف الأطراف، كثيرًا بمبادرة منها، وخصوصًا مع الوسطاء الإقليميين والدوليين بعقل مفتوح لدراسة أي مقترحات (خارج الصندوق أو داخله)، طالما أنها ستحقق شرطاً وحيداً هو وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية.

وشدد القيادي في حماس على، أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة في هذه الأيام تتفطر له القلوب والعقول، وهو في قلب المعادلة القيادية للمفاوضات، ولكن ليس ضمنها القبول بمعادلة نتنياهو وحكومته الفاشية (مرحلة الإبادة)".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ فلسطين اليوم

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