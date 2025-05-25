٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85843509
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حماس تثمن استمرار عمليات الإسناد اليمنية

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م
رمز الخبر: 85843509
حماس تثمن استمرار عمليات الإسناد اليمنية

طهران /25 أيار/ مايو/ إرنا- ثمنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، استمرار عمليات الإسناد والتضامن التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في حركة أنصار الله، وآخرها الضربة الصاروخية النوعية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

وحيّت الحركة، في تصريح صحفي لها اليوم، اليمن على هذا الموقف المشرّف، واعتبرت بانه "يؤكد نبل مواقف الشعب اليمني الشقيق، الذي لم تُثنه المسافات عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزَّة".

ودعت "حماس" عبر تصريحها، "جميع مكوّنات الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم لوقف حرب الإبادة المتواصلة في غزة، وتقديم كلّ أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني على أرضه، حتى ينال حريته بزوال الاحتلال الإسرائيلي الفاشي".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة صفا 

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