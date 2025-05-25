حماس تثمن استمرار عمليات الإسناد اليمنية

وحيّت الحركة، في تصريح صحفي لها اليوم، اليمن على هذا الموقف المشرّف، واعتبرت بانه "يؤكد نبل مواقف الشعب اليمني الشقيق، الذي لم تُثنه المسافات عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزَّة".

ودعت "حماس" عبر تصريحها، "جميع مكوّنات الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم لوقف حرب الإبادة المتواصلة في غزة، وتقديم كلّ أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني على أرضه، حتى ينال حريته بزوال الاحتلال الإسرائيلي الفاشي".

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المصدر/ وكالة صفا