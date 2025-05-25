٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85843546
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ايران تجري مشاورات حول ملفها مع مجموعة العمل المالي الدولية

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ م
رمز الخبر: 85843546
ايران تجري مشاورات حول ملفها مع مجموعة العمل المالي الدولية

طهران /25 أيار/ مايو/ إرنا- شارك أمين المجلس الايراني الأعلى للوقاية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها "هادي خاني"، في الاجتماع الـ 42 للجمعية العمومية بالمجموعة الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في منظمة أوراسيا (EAG)، المقام بموسكو وذلك بهدف تسهيل وتسريع وتائر عملية تطبيع ملف إيران مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

والتقى "خاني" والوفد المرافق له، اليوم الأحد في موسكو،  "يوري تشيخانشين" وهو نائب الرئيس الروسي، رئيس المجموعة الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى منظمة أوراسيا، ونوابه ومديري الهيئة؛ حيث ناقش الجانبان السبل الكفيلة بتسهيل وتسريع مسار تطبيع ملف إيران مع مجموعة FATF، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون اتفاقية باليرمو.

وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان على تفعيل قدرات الدول الأعضاء لتحقيق التوافق في اجتماعات FATF، وتحديد آليات التعاون الفني والتدريب مع إيران من اجل تعليق الإجراءات المضادة وشطبها من القائمة السوداء لـ FATF.

كما قرر الجانبان خلال هذا الاجتماع، وفي ظل المجموعة الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الاوراسية، قررا الخطيط على وجه العجالة لعقد جلسات مكثفة مع بعض الدول الأعضاء في FATF، من اجل تهيئة الأرضية للدفاع عن الإجراءات الإيرانية خلال الاجتماعات الرئيسية لهذه الهيئة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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